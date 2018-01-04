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Dünya

Hizbullah: Trump’ın, Natenyahu’nun ve Suudilerin dilekleri kabul olmuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah, İran’daki durumun endişe verici olmadığını, İran otoritelerinin olaylara doğru müdahale ettiğini, isyancılarla göstericiler arasındaki farkı ayırt edebildiklerini söyledi

04 Ocak 2018 16:29

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah, İran’daki durumun endişe verici olmadığını, İran otoritelerinin olaylara doğru müdahale ettiğini, isyancılarla göstericiler arasındaki farkı ayırt edebildiklerini söyledi.
Nasrallah, “Trump’ın, yardımcılarının, hükümetinin, İsrail’in ve Suudilerin İran için diledikleri kabul olmuyor” dedi.
Lübnan televizyonun kanalı Al-Mayadeen’e konuşan Nasrallah İran’da olan olayların siyasi olmadığını, bazı finans kuruluşu ve bankaların iflası sebebiyle olaylar çıktığını fakat birilerinin barışçıl gösterileri şiddete ve hükümet karşıtı olaylara dönüştürmeye çalıştığını aktardı.
“Çoğu İranlı hükümetin dış politikalarını onaylıyor. Ve İran otoriteleri uyguladıkları politikaları insanlara her zaman detaylı bir şekilde anlatıyor” diyen Nasrallah batı medyasından etkilenilmemesi gerektiğini söyledi.

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