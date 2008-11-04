Hizbullah tetikçisi: Türk'ü öldürecektik

Viyana'da yakalanan Cihan Yıldız'la yargılanan Hizbullahçı Sinan Yakut:‘Ahmet Türk'ü de öldürecektik. Mehmet Sincar'ı asıl hedefimiz DEP milletvekili Nizametin Toğuç'a benzetiği için yanlışkla öldürdük.





Batman’da 15 yıl önce öldürülen kapatılan DEP'in eski milletvekili Mehmet Sincar’ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla Avusturya’nın Başkenti Viyana’da yakalanıp 6 ay önce Türkiye’ye iade edilen ‘Hüseyin’ kod adlı Cihan Yıldız, tetikçi olarak Hizbullah ana davası iddianamesinde de yer aldı.



6 kişiyi daha öldürmekle suçlanan Yıldız'ın, Sincar'ın vurulması talimatını 2 yıl önce cezaevinde kalp krizinden ölen tetikçi Musa Özer ile yargılaması süren Hizbullahçı Mithat Yılmaz’dan aldığı belirtildi. Yıldız'la birlikte hareket eden ve aynı davada yargılanan tetikçilerden Sinan Yakut ise ifadesinde Sincar'la birlikte Ahmet Türk'ü de öldürme talimatı aldıklarını söyledi.



‘Aslında Ahmet Türk’ü öldürecektik’



Hizbullah ana davasında Sincar’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan tetikçi Cihan Yıldız ifadesinde, Cihan Yıldız'la ilgili şunları söyledi:

“Sorumlumuz Musa Özer, bana fırsatını bulduğumuz taktirde milletvekili Mehmet Sincar ile Ahmet Türk’ün öldürülmesi talimatını verdi. Bu kişilerin milletvekili olması nedeniyle korumayla dolaştıkları için eylemin yapılabileceğine ihtimal vermiyorduk.



O tarihte bunların Batman’a geldiklerini öğrendik. Diççi kod adlı Hüseyin Olam’ın işyerinde toplandık. Şirin Yılmaz adlı örgüt üyesi milletvekillerinin çarşıda dolaştıklarını ve eylem yapmak için bir fırsat olduğunu bildirdi. Riskli bir eylem olduğu için fikir alışverişinde bulunduk. Sonra Cihan Yıldız ile Mehmet Ali Geçer’e birer Takarof, Rıfat Demir’e ise Çek yapımı tabanca verip milletvekillerinin olduğu yere gönderdim.



Bir süre sonra silah sesleri gelince sorumlumuz Musa Özer’in evine giderek durumu anlattım. O da eyleme katılanların şu anda İnan Kölge adlı örgüt üyesinin evinde olduğunu, onları alıp evlerine bırakmamı söyledi. Motosikletle evlerine bırakıp ben de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için ara sokaklardan evime gittim. Yasak kalkınca tekrar Musa Özer’in evine gittim. Eylem sonrası kullanılan tabancaları da Behçet Bozkurt’un evinde sakladık.”



‘Mehmet Sincar' ı yanlışlıkla öldürdük’



Aynı cinayete katılmakla suçlanan ve Hizbullah ana davasında yargılanan Rıfat Demir ise, Mehmet Sincar cinayetiyle ilgili ifadesinde, şöyle dedi:

“Milletvekilinin öldürülmesi talimatını tim sorumlumuz Mithat Yılmaz verdi. Sincar’ın vurulacağı silahları da bize o getirdi. Ben olay günü doğrudan Mehmet Sincar’ı hedef alarak ateş ettim. Yanımda bulunan Cihan Yıldız da Sincar’ın koruması Metin Özdemir’e ateş etti. Ancak Mehmet Sincar yanlışlıkla öldürüldü. Bizim asıl hedefimiz DEP milletvekili Nizametin Toğuç’tu. Mehmet Sincar’ı ise Toğuç’a benzettiğimiz için vurduk” dedi.



Susurluk raporunda da geçiyor



Cihan Yıldız’ın iadesinin Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik’i geçen nisan ayında ziyaret etmesinden sonra gerçekleştiği, Türk İnterpol Dairesi’nden oluşan özel bir birimin Viyana’ya giderek Yıldız’ı getirdiği belirtildi.

Mehmet Sincar cinayeti Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Kutlu Savaş’ın hazırladığı Susurluk raporunda da geçiyordu. Bu raporda Sincar’ın, devlet adına çalıştığı gerekçesiyle PKK itirafçısı ‘Zinnar’ kod adlı Alaattin Kanat’ın planlamasıyla öldürüldüğü öne sürülüyordu.(DHA)

