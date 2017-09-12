Hizbullah: Suriye'de zafer kazanıldı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suriye'de zafer ilan etti. Suriye karşıtı güçlere dair açıklama yapan Nasrallah, "Öteki projenin izlediği yol başarısız oldu ve şimdi kimi kazanımlar için müzakere etmek istiyorlar" dedi.

Sol Haber Portalı'nın El Ahbar'dan aktardığı habere göre Nasrallah, "Suriye'deki savaşı kazandık, geriye kalanlar küçük çatışmalar" diye konuştu.

Rusya ve ABD'nin de katılımıyla Suriye'de "muhaliflerin" elinde kalan bölgeler için çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmaya başlanmış, bu bölgelere İdlib'in de dahil edileceği belirtilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz ay yaptığı konuşmasında "zafer işaretleri" olduğunu, ancak savaşın sürdüğünü ifade etmişti.