Hizbullah: Suriye'de kalmaya devam edeceğiz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'dan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a tam destek. Nasrallah, ihtiyaç sona erene kadar Hizbullah'ın Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın güneyinde Aşure günü dolayısıyla onbinlerce taraftarına hitap etti. Suriye'de Beşşar Esad güçleriyle birlikte, muhaliflere karşı savaş veren Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, silahlı militanlarının Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Nasrallah, "Suriye'de savaşmanın nedeni ortadan kalkmadıkça, varlığımız orada son bulmayacak" dedi.
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz hafta Lübnan'daki Es-Sefir gazetesine verdiği demeçte, bölgesel bir güç haline geldiklerini söylemişti.