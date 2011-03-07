-HİZBULLAH SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Hizbullah terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan, örgütün İstanbul sorumlusu olduğu öne sürülen Mehmet Bahattin Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Getirildiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından sorgulanan Mehmet Bahattin Temel, tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şüpheli Temel, nöbetçi hakim tarafından, ''terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Doğruhaber gazetesi İstanbul Temsilciliği ile iki derginin faaliyet gösterdiği Esenler'deki binada bulunan evi aranan ancak yurt dışında olduğu için yakalanamayan Mehmet Bahattin Temel, İran'dan geldiği Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde pasaport işlemlerinin ardından gözaltına alınmıştı.