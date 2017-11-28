Hizbullah soruşturmasında 2 polis gözaltında

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya\'da 1\'i emekli 2 polis memuru gözaltına alındı. 2 polisin, öldürülen iki Hizbullahçı\'yı gömdüğü iddia edildi.

Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun\'un, 2015 yılında piyasaya çıkan \'İN\' adlı kitabında, Antalya\'da görev yapan iki polis memurunun Batman\'da görev yaptıkları sırada Hizbullah Terör Örgütünün iki üyesini gömdükleri iddiası üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderdiği yazı ile 1\'i emekli 2 polis memurunun gözaltına alınmasını istedi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, biri emekli iki polis memurunu gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen iki şüphelinin, Batman\'a götürüleceği belirtildi.