-HİZBULLAH SORUŞTURMASI İDDİANAMESİ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Hizbullah terör örgütü davasında CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye edilen ve daha sonra aynı örgüte yönelik soruşturmada tutuklanan Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıkla ilgili hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hizbullah terör örgütüne yönelik soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'nin, 6'sı tutuklu 19 sanıkla ilgili hazırladığı 60 sayfalık iddianame, UYAP üzerinden gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturma kapsamında 22 Ocak 2011'de yeniden tutuklanan Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, İstanbul sorumlusu olduğu öne sürülen Bahattin Temel, gazeteciler Fikret Gültekin ve Mehmet Eşin, Mehmet Şefik Temel ve Mustazaf-Der İstanbul Şube Başkanı Sait Şahin'in tutuklu sanık olarak yer aldığı iddianamede, 13 de tutuksuz sanık bulunuyor. İddianamede, tutuklu sanıklar Bahattin Temel, Fikret Gültekin ve Sait Şahin'in, ''Hizbullah örgütünün yöneticisi olmak'' suçundan 15 ile 22,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istenirken, tutuklu sanıklar Hacı İnan, Mehmet Eşin ve Mehmet Şefik Temel'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın ise ''Hizbullah örgütünün üyesi olmak'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak. Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 102. maddesinde yeni yıl itibariyle yapılan düzenleme sonucu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Hizbullah davasının tutuklu sanıklarından Hacı İnan, aynı davada yargılanan 7 sanıkla birlikte tutukluluk süresi 10 yılı aştığı için 4 Ocak 2011'de serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından başlatılan ve yürütülen ''Hizbullah'' soruşturması kapsamında Hacı İnan ve Mehmet Eşin 22 Ocak 2011'de tutuklanırken, Hacı İnan ile birlikte gözaltına alınan oğlu Seyfülislam İnan, İlyas Kutulman ve Abdülbari Çelik serbest kalmıştı. Soruşturma kapsamında Doğruhaber Gazetesi İstanbul Temsilciliği ile iki derginin faaliyet gösterdiği Esenler'deki binada bulunan evi aranan, ancak yurt dışında olduğu için yakalanamayan Bahattin Temel de İran'dan geldiği Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde pasaport işlemlerinin ardından gözaltına alınmış ve 7 Mart'ta tutuklanmıştı.