Hizbullah silahlarına Türkiye engeli

T24 - Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, İran’dan, Hizbullah milislerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderilmek istenen silahlara Türk makamları tarafından el konulduğunu yazdı.



Almanya'nın önde gelen gazetelerinden “Süddeutsche Zeitung”da yer alan habere göre, Suriye'ye gitmek isterken Türk makamları tarafından durdurulan kaçakçılar, taşıdıkları silahları Lübnan'daki Hizbullah milislerine ulaştırmak istiyordu.



Gazete Batılı diplomatlara dayandırdığı haberinde, çok sayıda silah ve mühimmatla yüklenmiş en az bir kamyonun durdurulduğu ve olayın Türkiye'nin Suriye sınırındaki Kilis kentinde 30 Nisan'da yaşandığı belirtildi.





KORGO UÇAĞI DURDURULMUŞTU



Türkiye, geçtiğimiz Mart ayında da Suriye'ye gitmekte olan bir İran uçağını inişe zorlamış ve söz konusu kargo uçağı, Diyarbakır'a inmişti.



Konuyla ilgili Birleşmiş Milletleri'i bilgilendiren Türk makamları, uçaktaki silahların tümüne el koymuştu. Kargo uçağında çok sayıda kalaşnikof gibi ağır silah ve mühimmat ele geçirilmişti.





İRAN’A BM YAPTIRIMI



Birleşmiş Milletler'in, nükleer programı nedeniyle İran'ın silah ticaretini yapmasını yasaklayan bir kararı bulunuyor. Bu nedenle her BM üyesi bu yasağın ihlal edilmesi durumunda Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmekle yükümlü.



Ancak İran, BM'nin yaptırım kararlarına rağmen Suriye üzerinden Hizbullah'a silah ulaştırmaya çalışıyor. Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın Suriye'de de bir deposunun bulunduğu tahmin ediliyor.