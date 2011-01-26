-HİZBULLAH SANIKLARININ CEZALARI ONANDI ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütü Hizbullah ana davasında 16 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Terör örgütü Hizbullah ana davasında, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarının temyiz duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapıldı, ancak sanık ve sanık avukatlarının duruşmaya katılmaması nedeniyle Daire, temyiz istemini dosya üzerinden duruşmasız olarak karara bağladı. Alınan bilgiye göre heyet, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, aralarında terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının bulunduğu sanıklar Edip Gümüş, Cemal Tutar, Fuat Balca, Abdulkerim Kaya, Mehmet Varol, Mustafa İpek, Mahmut Demir, Kemal Gülşen, Sinan Yakut, Şeyhmus Kinay, Yusuf Begiç, Mehmet Veysi Özel, Rifat Demir, Mehmet Beşir Acar, Mehmet Tahir Ak ve Mehmet Garip Özer'e, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcut anayasal düzenini silah zoruyla yıkarak, yerine şer'i esaslara dayalı İslam devleti kurmayı amaçlamak'' suçundan verdiği müebbet hapis cezasını onadı.