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Hizbullah partileşiyor

Hizbullah, siyasallaşma yolunda ilk adımı attı ve parti kurma hazırlıklarını tamamladı

30 Kasım 2012 16:53

Yargıtay tarafından kapatma kararı onanan Mustazaf-Der, 27 Mayıs'ta Diyarbakır 'da düzenlediği bir mitingde, Mustazaflar Hareketi olarak yollarına devam edeceklerini duyurmuştu. Bu mitingde siyasi bir oluşum başlatacaklarını açıklayan Mustazaflar, kuracakları partinin isminide koydu.

Kurulacak partiye Hür Dava Partisi (Hüda-Par)ismini veren Hüda-Par'lıların ilk hedefi ise İç İşleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini sunarak, önümüzdeki yerel seçimlere katılabilmek.

'Allah'ın Partisi'

Radikal .com.tr'den Fatih Yağmur'un haberine göre, Mustazaflar Hareketi Sözcülerinden Said Şahin,  yaptığı açıklamada, parti ismi olarak ortaya çıkan pek çok seçenek içinde kısaltılması Hüda-Par olan Hür Dava Partisi ismini tercih ettiklerini söyledi.

Hizbullah , 'Allah'ın askeri' anlamına gelirken yeni kurulacak  partinin kısaltması Hüda-Par ise 'Allah'ın partisi' anlamına geliyor.

30 Kurucu üyeye sahip olacak olan Hüda-Par için şu anda bir çok ilde teşkilatlanma çalışması sürdürülüyor. Önümüzdeki yerel seçimlere girme hedefinde olan partinin, doğu illerinin dışında batı illerinde de teşkilatlanma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yargıtay kapatmıştı

Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce  Hizbullah'ın amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatılmasına hükmedilen Mustazaf-Der ile ilgili karar Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararında ise, dernek faaliyetlerinin Hizbullah terör örgütünün amaçları doğrultusunda yürütüldüğüydü.

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hizbullahpartiHüda Parmustazaf der

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