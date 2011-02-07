-HİZBULLAH OPERASYONUNDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 07.02.2011 - Ankara, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı dini motifli terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanmaktayken CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra tahliye edilen ve daha sonra haklarında tekrar tutuklama kararı çıkarılan sanıklarla ilişki ve irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Toplam 20 adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, ''Aramalar sonucu 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında bilgisayar ve hard diskler, çok sayıda DVD ve CD, örgütsel dokümanlar, yasak yayınlar, cep telefonları, sim kartları, hafıza kartları ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslarla ilgili çok yönlü soruşturmaya başlanılmış olup haklarında tutuklama kararı bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalara aralıksız devam edilmektedir'' denildi. Bu arada, Mustazaf-Der Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Diyarbakır'daki operasyonda 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.