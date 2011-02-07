T24 LogoT24 Logo
Gündem

HİZBULLAH OPERASYONUNDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A)

07 Şubat 2011 19:05

-HİZBULLAH OPERASYONUNDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 07.02.2011 - Ankara, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı dini motifli terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanmaktayken CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra tahliye edilen ve daha sonra haklarında tekrar tutuklama kararı çıkarılan sanıklarla ilişki ve irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Toplam 20 adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, ''Aramalar sonucu 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında bilgisayar ve hard diskler, çok sayıda DVD ve CD, örgütsel dokümanlar, yasak yayınlar, cep telefonları, sim kartları, hafıza kartları ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslarla ilgili çok yönlü soruşturmaya başlanılmış olup haklarında tutuklama kararı bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalara aralıksız devam edilmektedir'' denildi. Bu arada, Mustazaf-Der Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Diyarbakır'daki operasyonda 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24