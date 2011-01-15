Hizbullah operasyonu: 32 gözaltı

T24 - Hizbullah sanıklarının tartışmalı tahliyesi ve sonra kayıplara karışmasının yankıları sürüyor. Hizbullah hükümlülerinin ortadan kaybolmasının ardından polis gece yarısı Türkiye genelinde örgüte yönelik operasyonları başlattı. Adana, Mersin, Gaziantep ve İzmir'de terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde örgüte yakın dernek ve yayın kuruluşlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20 kişinin örgüte üye olmak ve örgüte yardım yataklıktan gözaltına alındıkları öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürü M. Salih Kesmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun sürdüğünü ifade etti.

Gaziantep'te de, aynı kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında bazı dernek üyelerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de ise Adana Emniyet Müdürlüğünce daha önce gerçekleştirilen Hizbullah operasyonu kapsamında aranan bir zanlı, gözaltına alındı. Zanlı soruşturmanın sürdürüldüğü Adana'ya gönderildi.



