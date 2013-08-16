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Dünya

Hizbullah: Lübnan'a girenin bacağını keseriz

Geçen hafta İsrail-Lübnan sınırında gerçekleşen ve dört İsrail askerinin yaralandığı patlamayı Hizbullah üstlendi

16 Ağustos 2013 06:31

 

Geçen hafta Lübnan sınırının 400 metre içerisinde gerçekleşen patlamayı Hizbullah lideri Nasrallah üstlenerek “Toprağımıza giren bacağı kesmek hakkımızdır” açıklamasını yaptı.
Ortadoğu'da Mısır ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından, Lübnan-İsrail sınırı da hareketlenmeye başladı. Geçen hafta Lübnan ordusuna göre İsrail sınırından 400 metre uzaklıkta gerçekleşen patlamada dört İsrail askeri yaralanmıştı. İsrail ise bu açıklamayı yalanlamış ve patlamanın rutin devriye görevi sırasında yaşandığını iddia etmişti. Beyrut yönetiminin Birleşmiş Milletler'e taşıdığı tartışmaya Hizbullah da katıldı. Dün, katıldığı El Mayadin televizyonunda konuşan Hizbullah lideri Nasrallah, Hizbullah üyelerinin sınırı geçmeye çalışan İsrail askerlerine pusu hazırladığını ifade etti.
 Nasrallah olayla ilgili olarak, “Toprağımıza ayak basanın, ayağının kesileceğini biliyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Vatanımıza dair en ufak bir ihlale bile müsaade etmeyeceğiz” dedi. 
İsrail askerinin sınırı neden geçtiği henüz bilinmezken, 2000 yılında 18 yıllık işgali sona erdirip Lübnan'dan çekilen İsrail ordusunun yeni bir savaş hazırlığında olduğu iddia ediliyor. 

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