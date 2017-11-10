Hizbullah lideri Nasrallah: İstifa eden Lübnan Başbakanı Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutuluyor

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'nin 4 Kasım'da istifa etmesi ve bu istifayı Suudi Arabistan'dan duyurmasının ardından Hizbullah'tan yeni bir açıklama geldi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suudilerin Hariri'yi ev hapsinde tuttuğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Nasrallah, Hariri'nin istifasının geçersiz olduğunu, söz konusu kararın Suudi baskısı altında alınmış olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Lübnan halkı ve Hizbullah'a savaş açtığını savunan ve 'Lübnan siyasetine eşi benzeri görülmemiş bir müdahale' ifadesini kullanan Nasrallah, Riyad'ı halka yeni bir başbakan dayatma kararı almakla suçladı.

Hariri'ye hakaret etmenin tüm Lübnan halkına hakaret etmekle aynı anlama geldiğinin altını çizen Nasrallah, Hariri'ye bir an önce ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Öte yandan Nasrallah, Hariri'nin istifasının ardından açıklamada bulunan ilk ülkelerden biri olan İsrail'i de konuşmasına dahil etti. Nasrallah, Suudi Arabistan'ın İsrail'i Lübnan'ı vurması için teşvik ettiğini söyledi.