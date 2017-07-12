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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: IŞİD'i ABD yarattı

"Eğer IŞİD'e karşı tüm çabalar samimi olsaydı, IŞİD'i çıkartmak yılları almazdı"

12 Temmuz 2017 16:18

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta, IŞİD’le mücadele konusunda konuştu. IŞİD'in Amerikan hegemonyasının ve İsrail'in çıkarına olduğunu savunan Nasrallah, “IŞİD’İ ABD yarattı”dedi.

Press TV''nin haberine göre Nasrallah, Musul'un IŞİD'den kurtarılması nedeniyle Irak güçlerini ve Haşd eş-Şaabi'yi kutladı. Nasrallah, zaferin siyasi ya da dini görüşlerinden bağımsız tüm Iraklıların zaferi olduğunu kaydederken, Musul'un kurtarılmasının yalnızca Iraklılar için değil, bölgede ve tüm dünyada "terörden zarar gören ve onunla savaşanlar" için de olduğunu vurguladı.

IŞİD'le mücadele konusuna da değinen Nasrallah, "Eğer IŞİD'e karşı tüm çabalar samimi olsaydı, IŞİD'i çıkartmak yılları almazdı"şeklinde konuştu. IŞİD'in Amerikan hegemonyasının ve İsrail'in çıkarına olduğunu savundu. "IŞİD'i ABD yarattı" diyerek ABD'ye yüklenen Hizbullah lideri, Washington'un bölge ülkelerine de IŞİD'i fonlaması ve desteklemesi için yeşil ışık yaktığını belirtti.

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