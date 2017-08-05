Hizbullah lideri Nasrallah: IŞİD'e karşı saldırıya geçmeye hazırız

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bugün yaptığı açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında IŞİD’e karşı saldırıya geçmeye hazır olduklarını duyurdu.

Al Manar televizyonunda yayınlanan konuşmasında Nasrallah, Suriye ve Lübnan sınırında IŞİD’in ‘temizlenmesinin’ her iki ülkenin de yararına olacağını kaydetti.

IŞİD’e yönelik saldırının ne zaman gerçekleşeceğine Lübnan ordusunun karar vereceğini belirten Nasrallah, “Öte yandan, Suriye ordusu ve Hizbullah buna hazır” diye de ekledi. Hizbullah lideri, iki ülke topraklarında IŞİD’e karşı gerçekleştirilecek bir saldırının ‘başarıya götüreceğini ve herkes için daha az kayba mal olacağını’ dile getirdi.

Konuşmasında IŞİD’e de hitap eden Nasrallah, “Lübnanlılar ve Suriyeliler her taraftan üzerinize gelecek” dedi.

Nasrallah ayrıca, IŞİD’in sınır bölgesinde 141 kilometre karesi Lübnan tarafında olmak üzere, 296 kilometre karelik bir alanı kontrolü altında tuttuğunu açıkladı.