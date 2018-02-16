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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: ABD Kürtleri yarı yolda bırakacak

Nasrallah, Lübnan hükümetinin İsrail karşısında ‘sıkı ve güçlü durması' gerektiğini söyledi

16 Şubat 2018 21:20

Suriye’deki iç savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar’a destek veren yer alan Lübnan merkezli örgüt Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin Kürtleri yarı yolda bırakacağını söyledi.

Nasrallah, ABD’nin, Suriye hükümetine ve müttefiklerine karşı sürdürdüğü savaşta Suriyeli Kürtleri ‘araç olarak kullandığını’ ifade etti ve Kürtlere seslenerek “Sizi yarı yolda bırakacaklar” diye seslendi.

“ABD'ye bizi söyleyin”

Hizbullah lideri, Lübnan hükümetine de deniz sınırları konusunda çağrı yaptı. Nasrallah, denizdeki enerji alanları üzerinde İsrail’in hak iddialarına cevap verilmesi gerektiğini, bunun “Tüm Lübnan’ın savaşı” olduğunu kaydetti.

Lübnan hükümetinin İsrail karşısında ‘sıkı ve güçlü durması’ gerektiğini söyleyen Nasrallah, “Lübnanlı yetkililer Amerikalılara şunu söylemeli: Taleplerimizi dinleyin bu sayede Hizbullah’ı İsrail’den uzak tutarız” diye konuştu.

 

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