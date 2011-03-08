Hizbullah lideri Gümüş'ten mesaj var: Selametteyim

T24 - Tahliyesinin ardından yurtdışına kaçtığı sanılan Hizbullah lideri Edip Gümüş, örgüte yakın internet sitesine yazdığı mektupta, “Kimseye haber vermeden ortalıktan çekilmek zorunda kaldık, selametteyim” dedi.



Gümüş, mektubunda “Eğer basın, birkaç gün önce farkına varsaydı bırakılmazdık” sözlerine yer verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







CMK’nın 102’nci maddesi uyarınca Diyarbakır Cezaevi’nden tahliyelerinin ardından kayıplara karışan terör örgütü Hizbullah lideri Edip Gümüş, örgüt tabanına yönelik olarak kaleme aldığı mektubunda, “Şartlar ve oluşturulan hava gereği kimseye haber vermeden ortalıktan çekilmek zorunda kaldık. Elhamdulillah selametteyim. Hakkınızı helal edin. Biz yakalanmamak için uğraşacağız, onlar yakalamak için uğraşacak” dedi.



Örgüte yakın internet sitelerinde dün yayınlanan ve ortadan kaybolmalarının ardından yapılan ilk açıklamada Gümüş, “Bizim zindandan çıkış tarihimiz, hepimiz için yeni bir milad olsun. ‘Mücadele safhası içinde bugüne kadar ne yaptım, bundan sonra daha fazlasını ne kadar yapabilirim’ muhasebesi içine girelim ve yapmak için gayret gösterelim” çağrısı yaptı.





'Basın önceden fark etseydi bırakılmazdık'



Bulunduğu yer ya da ülkeyle ilgili bilgi vermeyen Gümüş, “Cenab-ı Allah, Yargıtay dahil olmak üzere, İslam düşmanı bütün basın mensuplarını da kör, sağır ve dilsiz etti. Eğer basın bir hafta, birkaç gün hatta bir gün önce bile işin farkına varıp yaygara çıkarmaya başlasaydı, bırakılmayacaktık” dedi.



Gümüş, “Ne gözaltında ne de cezaevinde hiçbir zaman çıkmanın hesabını yapmadık. Kardeşlerimizin yanında çıkmaktan bahsetmeye bile haya ediyorduk. Eğer öncelikle kimlerin çıkabileceğinin bir listesini yapmış olsaydık, kendimizi listenin en sonuna yazacaktık” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:





Hükümet yetkilileri konuşunca anladık



“Dışarı çıktığımız andan itibaren bir yerden direktif verilmişçesine bizlere saldırmaya, hakaret etmeye, yargı ve hükümeti yeni arayışlara yönlendirmeye çalıştılar. İlk iki gün söylenenlerin hesabını yapmadık. Ne zaman ki hükümet yetkilileri, ‘Şu anda bile yargı istese bu işi bir saatte halleder’ deyince, bizi yakalayacakları kanaati hasıl oldu. Aksi halde nur yüzlü genç kardeşler ve yıllardır Allah’ın dini ve davası uğrunda çile çekmiş ağabeylerle kucaklaşmaya, çok kısa süreli olmasına rağmen ağabeylerimizi ve kardeşlerimizi görmeye devam edecektik.”





Örgütün İstanbul sorumlusu tutuklandı



Öte yandan Hizbullah terör örgütünün İstanbul sorumlusu olduğu öne sürülen Mehmet Bahattin Temel, dün “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan tutuklandı. CMK 102 uyarınca tahliye edilen ve yurt dışında olduğu için yakalanamayan Temel, Dubai’den geldiği Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.





Velioğlu’yla örgütü kurdu



Batman 1958 doğumlu Edip Gümüş, Hizbullah Lideri Hüseyin Velioğlu’nun ölümüyle sonuçlanan 17 Ocak 2000 İstanbul Kavacık Baskını’nda, Cemal Tutar’la birlikte silahlarıyla yakalandı. Velioğlu’yla birlikte örgütün 6 kurucusundan biri olan, zaman içinde ikinci adamlığa yükselen Gümüş, örgütün 1991’de PKK’ya karşı aldığı savaş kararını ilan eden isim olarak biliniyor. 1991-2000 arasında sırasıyla, “Beşir, Kemal ve Hasan” kod isimleriyle tanınan Gümüş, Hizbullah Ana Davası iddianamesine göre 29 silahlı eylem ile PKK’yla ilişkisi olduğu ileri sürülen 16 kişinin öldürülmesi kararını verdi; 30’a yakın PKK’lıyı sorgulattı. Gümüş, Hizbullah’ın Menzil koluna yönelik saldırıların da mimarı oldu. Toplam 28 kişiyi sorgulattı; bazılarını öldürttü. Edip Gümüş, 4 Ocak 2011’de CMK’daki değişiklik nedeniyle Diyarbakır Cezaevi’nden Tutar’la birlikte tahliye edildi. Tahliyelerinin hemen ardından kayıplara karışan Gümüş ve arkadaşlarının yurtdışına kaçtıkları tahmin ediliyor.



