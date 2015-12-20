Hizbullah komutanı Suriye’de vuruldu



Hizbullah'a yakın El Manar televizyonunun haberine göre saldırı cumartesi akşamı başkent Şam'ın Caramana bölgesinde meydana geldi. İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Samir Kuntar hayatını kaybetti. Bilgi, Suriye devlet televizyonu tarafından da doğrulandı. Yaklaşık 30 yıl İsrail'de tutuklu bulunan Samir Kuntar, 2008 yılında cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Samir Kuntar, 1979 yılında Filistin Kurtuluş Cephesi adına bir silahlı eylem düzenlemişti. Lübnan'dan İsrail'e geçen dört kişilik grup, iki İsrail polisi ile bir baba ve kız çocuğunu öldürmüştü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Samir Kuntar, 2008 yılında İsrail ile Hizbullah arasında tutuklu ve hükümlü değişimi anlaşması uyarınca cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Eylül ayında ABD Samir Kuntar'ı terör listesine aldı. Amerikan hükümetinin elindeki bilgilere göre Samir Kuntar İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Hizbullah için “terör altyapısı” oluşturmakta rol oynadı.