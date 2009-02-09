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Hizbullah kazısı sona erdi

Mardin'de bir evin duvarının yıkımı sırasında 33 el bombası bulunmasının ardından başlatılan kazı çalışmaları, sona erdi.

09 Şubat 2009 02:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evin mutfak duvarının yıkımı sırasında 33 el bombası bulunmasının ardından başlatılan kazı çalışmaları, sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, Hizbullah terör örgütüne üye olmaktan sabıka kaydı bulunan ve halen cezaevinde olduğu bildirilen Fadıl ve Abdülkadir Şani'ye ait olduğu belirlenen 2 evde 3 gün süren kazı çalışmalarına son verildi.

Diyarbakır ve Mardin Emniyet Müdürlüğünden uzman ekiplerinin de katıldığı kazı çalışmalarına, başka bir bulguya rastlanamadığı için son verildiği bildirildi.

Bulunan bombalarla ilgili incelemelerin sürdüğü, gözaltına alınan 2 kişinin de sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Mazıdağı'nda 6 Şubat'ta bir evin mutfak duvarının yıkımı sırasında poşetler içinde araç lastiğine yerleştirilmiş 33 el bombası bulunmuştu.

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