Hizbullah kargosuna İsrail baskını

İsrailli komandolar, dün şafak vakti Kıbrıs açıklarında Hizbullah’a silah taşıdığı öne sürülen bir gemiye operasyon düzenledi. İddiaya göre, İsrail’in şimdiye dek bir partide ele geçirdiği en büyük mühimmatın bulunduğu geminin son durağı Türkiye olacaktı.



İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, gemide İran belgeleri bulunduğu, bunun da silahların İran kaynaklı olduğunu gösterdiği öne sürüldü. İsrail’in bir partide yakaladığı en büyük mühimmatı barındıran gemi, ülkenin 160 kilometre açığında yakalandı. İsrailli yetkililere göre, Antigua bayraklı Francop isimli geminin yolculuğu, İran’dan başladı. Gemi bir hafta önce Beyrut’a ulaştı. Bir sonraki durağı Mısır’ın Dimyat Limanı oldu. Silahlar burada gemiye yüklendi. İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğamiral Roni Ben-Yehuda, geminin Suriye’nin Lazkiye Limanı’na gitmekte olduğunu öne sürdü. Baskının ardından gemi İsrail’in Aşdod Limanı’na çekildi. 137 metrelik geminin sahibi olan Alman firması Reederei Gerd Bartels ise konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını açıkladı.



Gemiden aralarında Katyuşa füzelerinin de bulunduğu yüzlerce roket, el bombası ve mühimmat yüklü kasalar çıktı. İsrail, bir askerinin kaçırılmasını bahane ederek 2006 yılında BM ateşkesini bozarak Lübnan’daki Hizbullah’a operasyon düzenlemişti. İsrail, 2002 yılında da Filistinli militanlara giden bir gemide 60 tonluk mühimmat yakalamıştı.



Türkiye’ye gidiyor iddiası



Yetkililere göre, operasyon bir ihbar üzerine düzenlendi. Gemiyi kiralayan şirketten bir yetkili, geminin resmi rotasının Mısır, Kıbrıs, Lübnan ve Türkiye olduğunu ileri sürdü. Buna göre, silah yüklü geminin son durağı Türkiye limanları olacaktı.



İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğ Amiral Ben-Yehuda, her ne kadar ele geçirilen silah miktarı yüzlerce ton diye tarif edilse de, bunun “okyanusta tek bir damla” olduğunu öne sürdü. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise geminin Hizbullah için silah taşıdığı iddialarını reddetti. Muallim, geminin neden İsrail’in iddiasının ters yönünde bir rotada ilerlediği konusunda ise yorum yapmadı. Mısırlı yetkililer de, kendi ülkelerinden Hizbullah’a silah götürüldüğü iddiasını ‘mantıksız’ olarak niteledi.

İşte gemideki mühimmat:



Katyuşa roketleri

Havan topu mermileri

El bombaları

Kaleşnikof mermileri

Cephaneyi saklamak için polietilen gibi kimyasal madde dolu çuvallar da yakalandı.