Hizbullah: İsrail'de her noktayı vururuz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ellerinde İsrail'in her taraftaki hedeflerini şaşmaz bir isabetle vurabilecek silahlar bulunduğunu iddia etti.

Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, video bağlantısı aracılığıyla yaptığı açıklamada İsrail'e gözdağı verdi.

Tel Aviv'le savaşa girmeleri halinde Hizbullah'ın, Beyrut'ta havaya uçurulan her bir ev için İsrail'deki bir hedefi yok edeceğini iddia etti.

Hizbullah lideri Nasrallah, ''Sadece Tel Aviv'deki değil, işgal altında Filistin'in her tarafındaki son derece belirli hedefleri vurma kabiliyetine sahip silahlarımız var" dedi.



'İran vurulursa savaşa dahil olmayız'



Gazze'deki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye ise dün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda, kendilerinin savaşa dahil olmayacağını söylemişti.



2006'da savaşmışlardı



İsrail'le 2006 yılında girdiği savaşta bu ülkeye yaklaşık 4 bin füze atan Hizbullah'ın son yıllarda sahip olduğu mühimmatı güncellediği tahmin ediliyor.

İsrail'le Hizbullah arasında 2006 yılında 34 gün süren savaşta Lübnan'da yaklaşık bin 200, İsrail'de ise 160 kişi hayatını kaybetmişti.