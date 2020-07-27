Hizbullah: İsrail'le topyekûn savaş çıkacağını düşünmüyoruz

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Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketinin Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, hareket ile İsrail arasında "topyekûn savaş çıkma ihtimalinin düşük olduğunu" ifade etti.

Suriye'de Beşar Esad hükûmetine yakınlığıyla bilinen El Mayadin kanalına konuk olan Kasım, "Atmosfer bir savaşa işaret etmiyor. Böyle bir durum yaşanacağını zannetmiyorum" dedi.

Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim, hareketin Şam yakınlarına İsrail tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısında bir savaşçısının öldüğünü açıklamasının ardından yükseldi.

2019'un Ağustos ayında İsrail'in Şam'da iki Hizbullah üyesini öldürmesinin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye'de bier savaşçıları daha öldürülürse karşılık vereceklerini söylemişti.

Hizbullah savaşçıları, İran'ın desteğiyle iç savaşta Esad hükûmetine destek vermek için Suriye'ye gönderilmişti.

İsrail dün, Lübnan üzerinde uçan bir insansız hava aracının düştüğünü açıkladı.