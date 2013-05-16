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Dünya

Hizbullah: Hamaney'den emir bekliyoruz

Lübnan'daki Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı Şeyh Naim Kasım, şu anda tek faaliyet alanlarının Lübnan olmadığını belirterek, 'Hizbullah, Hamaney'in emrini beklemektedir' dedi

16 Mayıs 2013 18:43

Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan yarı resmi Ehlibeyt Haber Ajansı (ABNA), Kasım'ın Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerini yayımladı.

Hizbullah güçlerinin Suriye içerisinde Esad yönetimi ile birlikte muhaliflere karşı savaştığını kaydeden Kasım, Suriye'deki silahlı muhalif grupları 'tekfirci teröristler' şeklinde niteledi. Kasım, 'Bekaa Vadisi'nin bir kısmı Suriye topraklarında yer almaktadır. Evet, Hizbullah kendi vatandaşlarını korumak için Suriye'nin bu topraklarında bulunarak tekfirci teröristlerin vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını önlemektedir.

Hazreti Zeyneb'in türbesini koruyan tugaylardan birisini de Hizbullah kurdu. Hizbullah'ın eylemleri ülke sınırlarını aşmıştır. Şu anda tek faaliyet alanımız Lübnan değildir. Bu ister düşman olsun ister dost, herkesin bildiği bir şeydir' ifadesini kullandı.


'Hamaney'den emir bekliyoruz'


Hizbullah'ın Suriye'de bu gruplara karşı topyekün savaş ilan etmesi için İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir beklediğini dile getiren Kasım, şöyle devam etti:

'Hizbullah, şu anda tüm tekfirci teröristleri yok etmeye muktedirdir ve bu çirkin varlığın kökünü yeryüzünden kazımaya kadirdir. Ancak Hizbullah, rehberi ve dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in emrini beklemektedir.'

Irak'ta Maliki hükümetine karşı düzenlenen muhalefet gösterilerine de değinen Kasım, Irak'taki gösterilerin ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek, 'Düşmanlar bilsinler ki eğer Suriye parçalanırsa, kriz Irak'a sıçrayacaktır. Bu da tüm bölgenin etkileneceği anlamına gelir. Şu anda bile Arap Baharı adı altında Irak'ta çok sayıda grup ayaklanarak ülkenin güvenliğini tehdit etmektedir' iddiasında bulundu.

Geçen aydan bu yana Suriye'nin Humus kentine bağlı Kusayr ilçesinde, Hizbullah militanları ile Özgür Suriye ordusu (ÖSO) güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah Hareketi, Esad güçlerine destek olmak amacıyla Şam'ın Seyyide Zeyneb bölgesinde Ebu'l Fadl Abbas Tugayı'nı kurmuştu. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da 'Kusayr beldesindeki Lübnanlıların, silahlı grupların saldırılarının hedefi olmasına izin vermeyeceğiz' açıklamasında bulunmuştu.

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