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Dünya

Hizbullah: Esad muhaliflerle diyaloğa hazır

Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye'deki Esad rejimine verdiği desteği bir kez daha yineledi...

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye'deki Esad rejimine verdiği desteği bir kez daha yineledi. 

Nasrallah, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin başlattığı reform çalışmalarından örnekler vererek rejimin muhalefetle diyaloğa hazır olduğunu öne sürdü.

Suriye hakkında çıkan haberlerin yanlış olduğunu savunan Nasrallah, ''Ölenlerin sayısı hakkındaki bilgiler bile doğru değil. Öldüğü bildirilenlerin ordudaki askerler mi, güvenlik güçleri mi yoksa siviller mi olduğunu bilmiyorlar. Kimse ölenler hakkında ayrıntılı bilgi vermiyor. Size sadece rakamlar veriyorlar ve tavır almanızı istiyorlar'' dedi.

Muhalif gruplarla görüşmelere devam etmek için vaktin hiçbir zaman geç olmadığını savunan Nasrallah, ''Kim olursa olsun, Suriye'de istikrarı korumaya istekli hiç kimse vakit çok geç demeyecektir, bunun yerine ön şartlar ileri sürmeden diyalog başlatacaktır'' şeklinde konuştu.



Körfez ülkelerine sert eleştiri

Konuşmasında Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) de göndermede bulunan Nasrallah, Batı, İsrail ve bazı Arap ülkelerinin, Esad yönetimine son vermek konusunda işbirliği içinde çaba harcadıklarını, ancak bu çabaların Suriye halkının çıkarına olmadığını söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın, önceki gün televizyonda yaptığı konuşmasının daha önce basına yansıyan kısmında, Hizbullah örgütüne mali kaynak sağlayan İran'a da değinmişti.



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