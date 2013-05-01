Hizbullah: Esad askeri yöntemlerle düşmez

Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu belirten Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Beşşar Esad askeri yöntemlerle düşmeyecek" dedi. İran da, Suriyeli muhaliflerin kimyasal silah kullanmış olabileceğini iddia etti.



Nasrallah, "Suriye'nin, ABD, İsrail ve tekfirci grupların eline düşmesine izin vermeyecek gerçek dostları var. Herkesin Suriye meselesinde siyasi çözüm için çalışması gerek" dedi.

Batı ülkelerine seslenen Nasrallah, "Şam'ı ve rejimi askeri yöntemlerle düşüremeyeceksiniz. Çatışma uzun sürecek" diye konuştu.

Hizbullah lideri Nasrallah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Haziran ayında yapacağı görüşme öncesi bazılarının Suriye'deki durumu daha kötüye götürmek istediğini öne sürdü.

'Lübnanlıların hedef olmasına izin vermeyeceğiz'

Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Suriye'nin Humus kentine bağlı Kusayr beldesinde rejimin yanında savaştığı iddialarına da yanıt verdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah şunları söyledi: "O bölgede 30 binden fazla Lübnanlı var. Bu insanların hedef alındığını, öldürüldüğünü, kaçırıldığını ve evlerinin yakıldığını söyledim. Rejim bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldı ve insanlar silahlı gruplarla karşı karşıya kaldı. Bu insanların kendilerini savunma ve yardım alma hakkı var. Kusayr beldesindeki Lübnanlıların, silahlı grupların saldırılarının hedefi olmasına izin vermeyeceğiz."

Muhaliflere kimyasal silah suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi de, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialara ilişkin, ülkedeki muhaliflerin soruşturulması gerektiğini söyledi.

ISNA haber ajansına konuşan Salihi, "Kimyasal silah kullanımı Tahran için de kırmızı çizgidir. Suriye'deki muhalifler kimyasal maddelere başvurmuş olabilir" dedi.

Salihi, bu çerçevede muhaliflerin BM tarafından soruşturulmasını istedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, iddiaların araştırılması için bir heyet oluşturmuş ancak araştırma konusunda Suriye ile anlaşma sağlanamamıştı.