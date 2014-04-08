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Dünya
Deutsche Welle

Hizbullah destekçilerine operasyon

Almanya’da polis, “Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi” adlı derneğin yasaklanmasının ardından ülke çapında Hizbullah destekçilerine karşı operasyon başlattı.

08 Nisan 2014 21:04


Alman polisi, Hizbullah militanlarına mali destek sağladığı gerekçesiyle Almanya'daki faaliyetleri yasaklanan “Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi” adlı derneğin Essen kentindeki merkezine, diğer kentlerdeki bürolarına ve dernekle bağlantılı kişilerin evlerine baskın düzenledi.

İçişleri Bakanlığı’nda yapılan açıklamada, altı eyalette düzenlenen operasyonlara yaklaşık 160 polisin katıldığı ve aramalarda çok sayıda delile el konulduğu belirtildi.

Bakanlık, derneğin Hizbullah’ın Lübnan’daki “Şehit Vakfı” ile bağlantılı olduğu ve 2007-2013 yılları arasında vakfa 3 milyon 300 bin euro mali yardım sağladığına dikkat çekti. Derneğin Almanya'da 80 üyesi olduğu kaydedildi.

Alman yetkililer, faaliyetleri 2009 yılından bu yana gözetim altında tutulan derneğin Hizbullah üyeleri ve örgüt için intihar saldırısı düzenleyen militanların aileleri için bağış topladığı ve böylece yeni intihar saldırganları bulmayı amaçladığını ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de yaptığı açıklamada “İsrail'in var olma hakkını Alman topraklarında hedef alan örgütlerin ya da bu örgütlerle bağlantılı yapıların dernekleşme özgürlüğünden yararlanamayacaklarını” söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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