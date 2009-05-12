Hizbullah davasında 3 müebbet

Batman ve Adana'da 1993-2001 yılları arasında 32 kişinin öldürülmesi ve çok sayıda kişinin de yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan terör örgütü Hizbullah üyesi 5'i tutuklu 8 sanıkla ilgili karar duruşması yapıldı.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mithat Yılmaz, Mehmet Ali Çelik, Mehmet Salih Şimşek ve Murat Demir hazır bulunurken, tutuklu sanık Aydın Akgün ile tutuksuz sanıklar Bayram İnançlı, Resul Güngör ve Adnan Salman duruşmaya katılmadı.



Savcı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı.



Sanık avukatlarından Zekeriye Yapıcıoğlu, iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin dikkate alınarak, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.



Son savunmalarını yapan sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından sanıklardan Mithat Yılmaz'ı 765 sayılı TCK'nın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını ya da bir kısmını tağyir tebdil ve ilgaya teşebbüs etmek" suçunu kapsayan 146/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, sanıklar Mehmet Salih Şimşek ve Mehmet Ali Çelik de aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu sanıkların cezası müebbet hapis cezasına dönüştürüldü.



Sanıklar Aydın Akgün ve Murat Demir de aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ceza, sanıkların dosyanın aydınlatılmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çevrildi. Sanık Demir, daha sonra tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.



"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan diğer sanıklardan Bayram İnançlı ve Adnan Salman 7'şer yıl 6'şar ay, Resul Güngör de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

