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Dünya

Hizbullah'dan Macron'un Lübnan'da 'yeni siyasi anlaşma' teklifine yeşil ışık

30 Ağustos 2020 13:20

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Fransa'nın Lübnan'da yeni bir anlaşma teklifine yeşil ışık yaktı. 

AFP'nin aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da yeni bir siyasi anlaşma yönünde yaptığı açıklamadan sonra Hizbullah lideri Nasrallah, "Lübnan'a son ziyaretinde Frana Cumhurbaşkanı, Lübnan'da yeni bir siyasi anlaşma çağrısı yaptı. Bugün bu yönde yapıcı diyaloğa açığız" dedi. 

Nasrallah açıklamalarına şöyle devam etti: "Ama bir şartımmız var. Bu diyalog Lübnan taraflarının iradesi ve onayıyla gerçekleşmeli" 

 

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