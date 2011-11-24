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Dünya

Hizbullah CIA karşısında ''zafer'' ilan etti BEYRUT (A.A)

24 Kasım 2011 01:18

-Hizbullah CIA karşısında ''zafer'' ilan etti BEYRUT (A.A) - 23.11.2011 - Lübnan'daki Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanlarının maskelerini indirme başarısını kutlayan Hizbullah, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'ne karşı derhal önlem alınmasını istedi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, yaptığı açıklamada, ''Güvenliğimiz, Lübnan'daki Amerikan ve İsrail komplolarının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Lübnan hükümetini derhal harekete geçmeye ve tüm dünyanın Lübnan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin ne yaptığını bilmesi için konuyu BM ve büyükelçilikler nezdinde gündeme getirmeye çağırıyoruz'' diye konuştu. Basında birkaç gün önce çıkan haberlerde, Hizbullah'ın saflarında CIA için çalışan çok sayıda ajanı ortaya çıkardığı belirtilmişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, haziran ayında yaptığı açıklamada, hareketin kurulduğu 1980'li yıllardan beri ilk kez, örgüt saflarına CIA ajanlarının sızdığını kabul etmişti. Lübnan'da Nisan 2009'dan beri İsrail hesabına casusluk yapan ve bilhassa askeri ve telekomünikasyon sektöründe çalışan 100'den fazla kişi tutuklandı.

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