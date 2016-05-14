Hizbullah: Bedrettin'in ölümünden cihatçılar sorumlu

Hizbullah, Mustafa Bedrettin'in Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarında
düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini ve
askeri liderin ölümünden
cihatçıların sorumlu olduğunu duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan
açıklamada Bedrettin'in hayatını kaybettiği topçu saldırısının tekfiri gruplar
tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
2005 yılında eski Lübnan Devlet Başkanı Refik Hariri'ye düzenlenen bombalı
saldırının sorumlularından olduğu öne sürülen Mustafa Bedrettin, bunun yanı
sıra Kuveyt'te 1984 yılında düzenlenen bombalı saldırıların ardından idam
cezasına mahkum edilmişti.
İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın silahlı kolu İsrail'in baş düşmanları
arasında yer alıyor. Hizbullah Suriye iç savaşında rejim güçlerini destekliyor.