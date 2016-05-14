Hizbullah: Bedrettin'in ölümünden cihatçılar sorumlu

Hizbullah, Mustafa Bedrettin'in Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarında

düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini ve

askeri liderin ölümünden

cihatçıların sorumlu olduğunu duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan

açıklamada Bedrettin'in hayatını kaybettiği topçu saldırısının tekfiri gruplar

tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

2005 yılında eski Lübnan Devlet Başkanı Refik Hariri'ye düzenlenen bombalı

saldırının sorumlularından olduğu öne sürülen Mustafa Bedrettin, bunun yanı

sıra Kuveyt'te 1984 yılında düzenlenen bombalı saldırıların ardından idam

cezasına mahkum edilmişti.

İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın silahlı kolu İsrail'in baş düşmanları

arasında yer alıyor. Hizbullah Suriye iç savaşında rejim güçlerini destekliyor.

