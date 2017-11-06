Hizbullah: Başbakan Hariri'nin istifası Suudilerin kararı

Lübnan merkezli, Şii Hizbullah Grubu'nun lideri Hasan Nasrallah, suikastten korktuğunu söyleyerek istifa eden Lübnan Başbakanıa Saad Hariri'nin, Suudi Arabistan'ın zorlamasıyla bu kararı aldığını söyledi.

Saad el Hariri Suudi Arabistan'dan yaptığı televizyon açıklamasında, Hizbullah ve destekçisi İran'ı suçlayıp, hayatından endişe ettiğini söylemişti.

Ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bunun başbakana "empoze edilen bir Suudi kararı" olduğunu savundu.

Suudi yetkililer ise bu iddiayı reddetti.

Şeyh Hasan Nasrallah "İstifa etme niyeti, arzusu ve kararı yoktu" dedi.

Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönüp dönemeyeceğini de sorgulayan Nasrallah, Lübnan'da şiddet olayları çıkabileceği kaygıları karşısında, sukünet çağrısında da bulundu.

Bu arada, Hariri'nin suikastten korktuğunu söylemesine karşın, Lübnan ordusu böyle bir suikast planı tespit etmediklerini belirtti.

Orduya ek olarak, Lübnan Genel Güvenlik İstihbarat Kurumu'nın başı General Abbas İbrahim, Lübnan'da bir siyasetçiye yönelik suikast planına rastlamadıklarını ifade etti.

Lübnan İç Güvenlik güçleri de, başkent Beyrut'taki bir suikast planını boşa çıkarttıkları haberlerini yalanladı.

Ancak Suudi Körfez İşleri Bakanı Tamer el Sabhan, Hariri'nin korumalarının kendisine bir suikast planından bahsettiklerini doğruladı.

Bakan Sabhan, Riyad yönetiminin Hariri'yi istifaya zorladığı iddiaları da yalanladı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Hayatımı hedef alacak bir planın gizlice hazırlandığını hissediyorum" diyerek istifa etmişti.

Saad Hariri'nin babası ve eski başbakan Refik Hariri 2005'te suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Hariri konuşmasında İran'ı Lübnan da dahil bir dizi ülkede "Korku ve yıkımın tohumlarını ekmekle" suçladı.

Hariri geçen yıl Kasım ayında başbakan ilan edilmişti. 2009-2011 yıllarında da bu görevi yürütmüştü.

İki yıllık siyasi çıkmazdan sonra göreve geldiğinde "Lübnan için yeni bir dönem" sözü vermişti.

İran suçlamaları reddetti

Tahran yönetimi, Saad Hariri tarafından yöneltilen suçlamaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghassemi yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik gerçek olmayan ve temelsiz suçlamaların tekrarı, istifanın Lübnan'da ve bölgede gerilim yaratmak için tasarlandığını gösteriyor" dedi.

Hariri'nin istifasının, Lübnan'ı Suudi-İran çekişmesinin bir parçası olmaya ittiği ve Lübnan'daki Şii ve Sunniler arasındaki gerilimi artırabileceği yorumları yapılıyor.

Hariri'nin son günlerde birden fazla kez İran karşıtı Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ve Cuma günü yine Suudi Arabistan'a gittiği belirtiliyor.

Lübnan'daki mezhepsel ayrıma dayanan siyasi sisteme göre, başbakanlık görevini Sünni bir siyasetçi yürütüyor.