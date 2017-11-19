T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Hizbullah alarm seviyesini yükseltti"

Kuveyt medyası, Hizbullah'ın üst düzey yetkililerine yönelik suikast hazırlığı yapıldığını iddia etti

19 Kasım 2017 19:19

Kuveyt’in Al Rai gazetesi Hizbullah’ın olası bir saldırıya karşı alarm seviyesi yükselttiğini ileri sürdü.

Al Rai gazetesinin haberine göre İsrail, Hizbullah’ı ve Lübnan’ı vurmak için hazırlık yaparken, Hizbullah alarm seviyesini iki gün önce yükselterek saldırı ihtimaline karşılık askeri önlem aldı. Gazetenin iddiasında ayrıca Hizbulllah’ın silah sevkiyatını da ellerinde yeterli silah bulunduğu gerekçesi ile durdurduğu yer aldı.

Gazete, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan’da üst düzey politik şahsiyetlere yönelik suikast hazırlığında bulunulduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Suudi Arabistan’ın Lübnan’a savaş ilan ettiğini belirterek, İsrail’i de Lübnan’a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi için çalıştığını açıklamıştı.

ETİKETLER

İsrailLübnanKuveytHizbullahLübnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24