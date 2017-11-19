"Hizbullah alarm seviyesini yükseltti"

Kuveyt’in Al Rai gazetesi Hizbullah’ın olası bir saldırıya karşı alarm seviyesi yükselttiğini ileri sürdü.

Al Rai gazetesinin haberine göre İsrail, Hizbullah’ı ve Lübnan’ı vurmak için hazırlık yaparken, Hizbullah alarm seviyesini iki gün önce yükselterek saldırı ihtimaline karşılık askeri önlem aldı. Gazetenin iddiasında ayrıca Hizbulllah’ın silah sevkiyatını da ellerinde yeterli silah bulunduğu gerekçesi ile durdurduğu yer aldı.

Gazete, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan’da üst düzey politik şahsiyetlere yönelik suikast hazırlığında bulunulduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Suudi Arabistan’ın Lübnan’a savaş ilan ettiğini belirterek, İsrail’i de Lübnan’a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi için çalıştığını açıklamıştı.