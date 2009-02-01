Hizbullah Adana’da, dernekler vasıtasıyla militan arıyor!

Hizbullah, Adana’da kurduğu 7 yeni dernek vasıtasıyla kendisine militan arıyor.



Hüseyin Velioğlu’nun İstanbul’da öldürülmesinin ardından dağılma sürecine girdiği belirtilen terör örgütü Hizbullah’ın dernekler aracılığıyla örgütlenme çalışmasına yöneldiği, son dönemde Adana’da örgüte yakınlığıyla bilinen 7 derneğin açıldığı öğrenildi.



Dini konularda örgütlenme çalışmasına ağırlık veren örgütün hücre tipi örgütlenmek için dernekleri kullandığı, ‘yardım kampanyası’, ‘kermes’ ve ‘dayanışma günü’ adı altında etkinlikler düzenleyerek militan kadro temin etmeye çalıştığı kaydedildi.



Derneklerle örgütleniyor



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre ağırlıklı olarak Mustazaflar ile Dayanışma Derneği (Mustazaf-Der), Doğru Haber Gazetesi ve İnzar Dergisi’ni kullanan Hizbullah’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki örgütlenme biçimini Adana’da da yaşama geçirdiği belirtildi. Jandarma ve polisin son süreçte ağır darbe indirdiği örgütün yasal zeminde dernekler aracılığıyla örgütlenme çalışmasına hız verdiği konuşuluyor.



Yedi dernek açıldı



Dernekler İl Müdürlüğü’ne kayıtlı 1595 derneğin bulunduğu Adana’da, son dönemlerde Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen 7 dernek açılırken dernek yönetimindeki militan kadroların örgütün imajını düzeltmeye çalıştığı vurgulanıyor. Hücre tipi örgütlenmeye yöneldiği söylenen Hizbullah’ın yeni kurulan Umut-Der (Muhtaçlar ile Dayanışma Derneği), Mektep-Der, İhya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Mustazaf-Der, Şefkat Eli-Der (Şefkat Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), Anadolu İlim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Anadolu-Der), Toplumsal Dayanışma ve Şûra Derneği (Şûra-Der) gibi dernekler aracılığıyla yasal zemini kullandığı dillendiriliyor. Derneklerde yasal çalışma yapan dinci terör örgütü sempatizanlarının örgüte yeni militanlar yetiştirmeye çalıştıkları vurgulanıyor. Kurban Bayramı’nda kurban derileri toplayan bu derneklerin İsrail’in Gazze saldırısından sonra da Filistin’e yardım kampanyaları organize ettiği öğrenildi. Derneklerin internet sitelerinden de bu kampanyalara katılım çağrısı yapılıyor. Söz konusu dernekler kermes, yardımlaşma yemekleri ve dayanışma etkinlikleri de düzenliyor. Kutlu Doğum Haftası’nda Adana’da kitlesel bir etkinlik düzenleyen Mustazaf-Der’in, toparlanma sürecini tamamladığı yorumları yapılmıştı.

