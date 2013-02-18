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Dünya

'Hizbullah 1000 militanla Suriye'de'

Lübnan-Suriye sınırında bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek amacıyla Hizbullah ile Suriyeli muhalifler arasında çatışma yaşanıyor

18 Şubat 2013 13:55

Suriye'de Esed rejimine destek veren Hizbullah militanları, Lübnan-Suriye sınırındaki bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek için Suriyeli muhaliflerle çatışıyor. Hizbullah'ın 1000 militanı Suriye'ye gönderdiği iddia edildi.

Suriye'de birçok bölgede kontrolü muhaliflere kaptıran Esed rejiminin imdadına güneyde Hizbullah yetişti. Lübnan-Suriye sınırında bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek amacıyla Hizbullah ile Suriyeli muhalifler arasında çatışma yaşanıyor. Hafta sonundan bu yana devam eden çatışmalarda 14 Hizbullah militanının öldürüldüğü iddia edildi.

Humus ve El Kuseyr'de bazı köylerin denetimini elinde tutan Hizbullah'la çatışan Suriyeli muhalifler, Lübnan'daki Hizbullah'ın Esed'e yardım etmek için Suriye'ye 1000 militan gönderdiğini ileri sürdü.

Sınırda 8 Suriye köyünün denetimini elinde tutan Hizbullah militanları diğer 3 köyün daha kontrolünü ele geçirmek isteyince çatışma çıktı. Çatışmada 5 Suriyeli muhalif ile 1 Hizbullah militanı öldü.

Hizbullah'ın El Kuseyr bölgesinde 3 köyün kontrolünü ele geçirmek için saldırı başlattığını belirten Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Louay El Mokdad, çatışma altındaki köylerde bulunan sivillerden, bölgeyi terk etmelerini istedi.

Hizbullah'ın Suriyeli sivillere "ismi konulmamış bir savaş" ilan ettiğini ileri süren El Mokdad, Hizbullah'ın operasyonda bulunduğu bölgelerin Esed rejimi tarafından bombalanmadığına dikkat çekti.


Çatışmayı tetikleyen neden Şatiri'nin öldürülmesi


Hizbullah militanları ile Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmalar, İran'ın Lübnan'daki İmar Kurumu Başkanı General Hisam Hoşnevis'in öldürülmesi sonrasında hız kazandı. "Hasan Şatiri" ismiyle de tanınan İranlı General Hisam Hoşnevis geçtiğimiz hafta Suriye'de öldürülmüştü.


Suriye'de öldürülmüştü


İran'ın Beyrut'taki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Hoşnevis'in Suriye'nin başkenti Şam'dan Beyrut'a giderken "silahlı teröristler"ce öldürüldüğü belirtilmişti. Hoşnevis'in İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu iddia ediliyor.

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