Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen oprerasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı bulunduğu yerde imha edilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi Aşağıkılavuz köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, arazide toprağa gömülü halde 1 EYP ele geçirilerek, yerinde kontrollü imha edildi. İl genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.



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