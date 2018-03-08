T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen oprerasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi

08 Mart 2018 14:51

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen oprerasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı bulunduğu yerde imha edilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi Aşağıkılavuz köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, arazide toprağa gömülü halde 1 EYP ele geçirilerek, yerinde kontrollü imha edildi. İl genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİS HizanPKKEYPPatlayıcıJandarma KomutanlığıHizanAşağıkılavuzOperasyonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24