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Hizan’da PKK'ya ait 13 el yapımı patlayıcı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 13 el yapımı patlayıcı imha edildi

19 Aralık 2017 23:01

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 13 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan İlçesi Yaylacık Köyü Bilgili Mezrası kırsalında, PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 13 el yapımı patlayıcı, 4 torpil, 19 av tüfeği fişeği bulundu. Patlayıcılar, kontrollü olarak ihma edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürdüğü belirtildi. 

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