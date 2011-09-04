-Hizan'da askeri birliğe taciz ateşi HİZAN (A.A) - 04.09.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesindeki bir askeri birliğe, terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bir grup terör örgütü mensubunca ilçedeki bir askeri birliğe taciz ateşi açıldığı söyledi. Askeri birliğin de ateşe karşılık verdiğini ifade eden Yılmaz, olayda can kaybının yaşanmadığını dile getirdi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemlerinin alındığını bildiren Yılmaz, taciz ateşinin ardından bölgede kara ve hava destekli geniş çaplı operasyonların başlatıldığını kaydetti.