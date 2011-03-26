-HIZ SEVDASI ÖLÜMLE BİTTİ BURSA (A.A) - 26.03.2011 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, otomobilin servis otobüsüne arkadan çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Adem Kurt (23), yeni aldığı 16 LA 400 plakalı otomobili denemek için arkadaşı Gökhan Vatansever (23) ile gezintiye çıktı. Eğitim Caddesi'nde plakası belirlenemeyen başka bir otomobil ile yarışmaya başladıkları iddia edilen gençlerin içinde bulunduğu otomobil, yol kenarında yolcu indiren Muharrem Düzgün'ün (45) kullandığı 16 S 0001 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Gökhan Vatansever, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Adem Kurt ise 112 Acil ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.