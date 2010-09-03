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Dünya

HIV virüsünü yok etmeyi başardılar!

İsrailli araştırmacılar, HIV bulaşmış hücreleri laboratuvar ortamında yok etmeyi başardı.

03 Eylül 2010 03:00

T24- İsrailli araştırmacılar, HIV bulaşmış hücreleri laboratuvar ortamında yok etmeyi başardı.


NTV'nin derlediği habere göre, İsrail'in Haaretz gazetesi, Küdus Üniversitesi'nden araştırmacıların peptid bazlı tedavi ile HIV bulaşmış hücrelerin kendi kendini yok etmesini sağladığını duyurdu.


Araştırmaya imza atanlardan Abraham Loyter, "hedef alınan" hücrelerin 2 haftada tekrar
oluşmadığını, dolayısıyla bu hücrelerin yok olduğu sonucunun çıkarılabileceğini belirtti.


Bilim adamları, "AIDS Research and Therapy" dergisinde yayımlanan makalede, çalışmalarının HIV'e karşı yeni genel tedavi yöntemi geliştirilmesi umudunu yarattığını vurguladı. Tekniğin canlının kanındaki uygulamasının nasıl sonuç vereceği ise ilerideki araştırmalarda ortaya çıkacak.


Günümüzde uygulanan AIDS tedavilerinde, HIV bulaşmış hücreler sadece baskılanıyor, yok edilemiyor.


Amerikalı bilim adamları temmuzda, hastalığın çok geç ve hastanın artık iyileşemeyeceği kadar ilerlemiş evrelerinde, bazı hastaların bünyesinin hastalığa karşı bir bağışıklık sistemi proteini ürettiğini belirlemişti.


Bu keşif de nihayet bir AIDS aşısının geliştirilebileceği umudu yaratmıştı.

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