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Dünya

HIV taşıyıcısının 5 organı nakledildi  TAİPEİ (A.A)

29 Ağustos 2011 12:16

-HIV taşıyıcısının 5 organı nakledildi  TAİPEİ (A.A) - 29.08.2011 - Tayvan'da ülkenin en iyi hastanelerinden birinde HIV taşıyıcısının organlarının 5 hastaya nakledildiği bildirildi.  Ulusal Tayvan Üniversite Hastanesi yetkilileri, ülkenin modern tarihinde yaşanan en ciddi tıbbi ihmallerden biri olarak nitelendirilen olaydan sonra, HIV taşıyıcısının organları nakledilen 5 kişinin, şu anda AIDS ilaçlarıyla tedavi edildiğini açıkladılar.    Hastanenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada da organ nakli bölümünde görevli bir çalışanın, HIV testinin sonucunda İngilizce ''reactive'' kelimesinin ''pozitif değil negatif'' anlamında olduğunu sanması üzerine bu hatanın yapıldığı belirtildi.

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