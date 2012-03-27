Hitler'li reklam durduruldu

Biomen'in Hitler'li reklamına ilişkin M.A.R.K.A. Ajans Başkanı Hulusi Derici, Marketing Türkiye'ye yaptığı açıklamada "Musevi toplumunun hassasiyetini göz önüne alarak reklamın yayınına bugün itibarıyla son verdik" dedi.

Reklam filminde Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’i kullanan şampuan markası Biomen’e tüm dünyadaki Yahudi kuruluşlarından da tepki geldi. ABD merkezli Anti-Defamation League (İftira Karşıtları Ligi) reklamın “iğrenç” olduğunu söyledi. Kendisi de Yahudi Soykırımı’ndan kurtulan kişilerden biri olan Anti-Defamation League’in direktörü Abraham H. Foxman “Altı milyon Yahudi ve diğer halklara mensup milyonlarca kişinin kitlesel kıyımından sorumlu olan Hitler’in şampuan satmak için kullanılması iğrenç ve acınılası bir pazarlama oyunudur.

Soykırımda can veren, sağ kalmayı başaran ve Nazileri yenmek için savaşan kişilerin anısına hakarettir” dedi. Fransız haber ajansı AFP de Biomen’in reklamının “tüm dünyadan Yahudi gruplarını öfkelendirdiğini ve geri çekilmesinin talep edildiğini” yazdı.