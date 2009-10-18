Hitler'li reklam afişi diplomatik kriz yarattı

Tayland'da, Hitler'in selam veren bir görüntüsünün yer aldığı reklam afişi diplomatik soruna yol açtı.



Pattaya'daki Louis Tussaud Balmumu müzesinin müdürü Somporn Naksuetrong, müzenin tanıtımı için başkent Bangkok'tan sahil kenti Pattaya giden otoyola yerleştirilen panolarda yer alan afişlerin üzerinin, İsrail ve Almanya büyükelçilerinin şikayetleri üzerine örtüldüğünü söyledi.



Naksuetrong, afişlerde Hitler'in görüntüsünü kullanma fikrinin, yaratıcı bir reklam ajansının fikri olduğunu belirterek, herhangi bir kasıtları olmadığını kaydetti.



Otoyoldaki ilan panolarında birkaç haftadır asılı olan reklam afişinde, Hitler'in görüntüsünün yanı sıra Thai dilinde "Hitler ölmedi" yazıyordu.



Reklam afişleri, müzenin gelecek hafta planlanan açılışının tanıtımı için tasarlanmıştı.



Bangkok Post gazetesi, Almanya'nın Bangkok Büyükelçisi Hanns Schumacher'in, birçok insanın duygularını inciten reklam afişinin ilan panolarından kaldırılmasını istediğini yazdı.



İsrail'in Bangkok Büyükelçisi İzhak Şoham'ın da aynı talepte bulunduğu kaydedildi.