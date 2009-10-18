T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hitler'li reklam afişi diplomatik kriz yarattı

Tayland'da, Hitler'in selam veren bir görüntüsünün yer aldığı reklam afişi diplomatik soruna yol açtı.

18 Ekim 2009 03:00

Tayland'da, Hitler'in selam veren bir görüntüsünün yer aldığı reklam afişi diplomatik soruna yol açtı.

Pattaya'daki Louis Tussaud Balmumu müzesinin müdürü Somporn Naksuetrong, müzenin tanıtımı için başkent Bangkok'tan sahil kenti Pattaya giden otoyola yerleştirilen panolarda yer alan afişlerin üzerinin, İsrail ve Almanya büyükelçilerinin şikayetleri üzerine örtüldüğünü söyledi.

Naksuetrong, afişlerde Hitler'in görüntüsünü kullanma fikrinin, yaratıcı bir reklam ajansının fikri olduğunu belirterek, herhangi bir kasıtları olmadığını kaydetti.

Otoyoldaki ilan panolarında birkaç haftadır asılı olan reklam afişinde, Hitler'in görüntüsünün yanı sıra Thai dilinde "Hitler ölmedi" yazıyordu.

Reklam afişleri, müzenin gelecek hafta planlanan açılışının tanıtımı için tasarlanmıştı.

Bangkok Post gazetesi, Almanya'nın Bangkok Büyükelçisi Hanns Schumacher'in, birçok insanın duygularını inciten reklam afişinin ilan panolarından kaldırılmasını istediğini yazdı.

İsrail'in Bangkok Büyükelçisi İzhak Şoham'ın da aynı talepte bulunduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24