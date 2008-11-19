Hitler'le ilgili müthiş iddia

İngiliz Sun gazetesi, Hitler'in tek testisi olduğunu ve bunun sonunda ispatlandığını yazdı. Haberi, `63 yıl sonra ortaya çıkan gerçek/ Tarihçileri birbirine düşüren konu nihayet aydınlandı' başlıklarıyla yayınlayan gazete, bugüne kadar söylenti olarak kalan ama hiçbir zaman kanıtlanmamış olan iddianın nihayet aydınlığa kavuştuğunu savundu.



Gazete, Hitler'in tek testisi olduğunun 1960'lı yıllarda Birinci Dünya Savaşı gazisi Johan Jambor'un günah çıkarırken papaza o dönemlerde anlatması ve Papaz Jambor'un ölümünden sonra kaleme aldığı yazıların bugün aydınlığa kavuşması ile günışığına çıktığını bildirdi.



Konunun bugüne kadar sadece iddia olarak kaldığını hatırlatan gazete, ele geçen belgelerin sonunda olayı aydınlattığını ve Alman askeri doktorların gerçeği açıkladıklarını yazdı. Gazete, Adolf Hitler'in, 1'inci Dünya Savaşı'nda asker olarak çarpışırken, Johan Jambor'ın da bu savaşta hastabakıcı olarak görev yaptığını ve yaralanan Hitler'i tedavi eden Jambor'un, Hitler'in tek testisli olduğunu gördüğünü, rahibe anlattığı yazdı. Gazete, Jambor'un, ``Savaş sırasında Hitler bacağından ve cinsel organının bulunduğu bölgeden yaralandı. Bu olayda tek testisini kaybetti. Hitler'in komadan uyandıktan sonraki ilk sorusu ise, `Çocuk sahibi olabilir miyim?' oldu'' diye devam etti.



Sun gazetesi, İngiltere'de yıllardır söylenen `Hitlerin sadece bir testisi var. Annesi ikincisini o daha çok küçükken kesmiş' şarkısının olayın 23 yıl sonra gün ışığına çıkmasıyla gerçekliğine kavuştuğunu ekledi.