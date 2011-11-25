-Hitler'in yatak takımı satılacak LONDRA (A.A) - 25.11.2011 - Adolf Hitler'in kişisel yatak takımı açık artırmayla satılacak. Hitler'in, gamalı haçlarla bezeli ve adının baş harfleri işlenmiş bir beyaz çarşaf ve yastık kılıfından oluşan yatak takımının yaklaşık 5 bin dolara satılması bekleniyor. Takımı satışa çıkaran Bristol'deki Dreweatts müzayede evinin uzmanlarından Malcolm Claridge, Hitler'in adının baş harfleri ve sembollerinin işlendiği çarşaf ve yastık kılıfının çok nadir bulunan parçalar arasında olduğunu söyledi. Hitler ve Eva Braun'un 1945'de intihar etmesinin ardından evlerinde çalışan Anni Winter'in, yağmadan korumak için çok sayıda kişisel eşyayı aldığını hatırlatan Claridge, gelecek hafta satılacak yatak takımına çok sayıda alıcının ilgi gösterdiğini de belirtti.