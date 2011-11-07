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Dünya

Hitler'in tabloları açık artırmada STOCKHOLM (A.A)

07 Kasım 2011 17:43

-Hitler'in tabloları açık artırmada STOCKHOLM (A.A) - 07.11.2011 - Adolf Hitler'in, 1910 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da olduğu yıllarda sulu boya olarak yaptığı 7 tablonun İsveç'te bir icra dairesinin elinde olduğu ve açık artırma ile satışa sunulacağı açıklandı. İsveç gazetesi Aftonbladet'in bugün verdiği habere göre, daha önce Malmö'de oturan Thomas Möller adlı bir İsveçli'nin elinde bulunan, ancak vergi borçları nedeniyle icra dairesinin eline geçen 7 adet Hitler tablosu açık artırmaya çıkacak. Gerçek olduğu belirtilen tabloların daireye toplam 700 bin kron (76.828 avro) kazandırması bekleniyor. İcra Dairesi basın müdürü Christer Davidsson, açık artırma ile satışa sunulacak 7 adet sulu boya tabloyu Adolf Hitler'in, Viyana'da olduğu dönemde Güzel Sanatlar Akademisine girmek için yaptığı başvurunun reddedilmesinden sonra resmettiğini söyledi.

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