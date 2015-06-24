Hitler'in tabloları 391 Bin Euro'ya alıcı buldu

Adolf Hitler tarafından resmedilmiş, sulu boya ve yağlı boya tablo, Nuremberg'de bir müzayedede toplamda 391 bin Euro'ya alıcı buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Bavyera'nın ünlü masalsı kalesi Neuschwanstein'i resmettiği tablosu; €100,000 ile en yüksek değeri getiren eser oldu.

1904 - 1922 arası döneme ait diğer eserlerin çoğunluğunun "A Hitler" imzası taşıyor. Eserlerin genel içeriklerine bakıldığında; Viyana binalarından kesitler, sis altında Prag görüntüsü ve bir de çıplak kadın vücudu Hitler'in resmettiği konular arasında.

Açık arttırmayı gerçekleştiren Weidler müzayede evinin açıklamasına göre; müzayedeye katılanlar daha çok Çin, Fransa, Brezilya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden. “Koleksiyonerlerin bir çoğu da özellikle ressamla değil, yüksek kalite sanatla ilgilnen insanlar." diye de ekliyor.

Almanya'da herhangi bir Nazi sembolü ya da Nazi propagandası içermediği sürece, Hitler'in eserlerinin satılmasına karşı bir yasa bulunmuyor. Ama basında bu durumun ahlaki yönü ve katılımcıların konumu halen sorgulanmaya devam ediyor.

Müzayede şirketi Weidler bu noktada, koleksiyona alınan tüm eserlerin 'tarihi döküman' olarak kabul edildiğini dile getiriyor.

Diktatör Hitler'in Viyana'da ve Münih'de geçirdiği gençliğinde resmettiği yüzlerce eserin, gün yüzüne çıkmamış bir kısmının da koleksiyonerler tarafından açığa çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Viyanalı sanat tarihçisi Birgit Schwarz'ın Hitler'in sanatı için yaptığı yorum ise şöyle: “Hitler, kendi stilini oluşturmamış ve çoğunlukla 'kopyalama' yöntemiyle eserler üretmiş bir ressam olduğu için, eserlerin ona ait olup olmadığını belirlemek oldukça zorlaşabiliyor."