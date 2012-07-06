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Dünya

Hitler'in öldürmek istemediği tek Yahudi kimdi?

I. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in orduda komutanlığını yapan hangi isim öldürmek istemedi

06 Temmuz 2012 16:29

II. Dünya Savaşı boyunca 6 milyon Yahudiyi toplama kamplarında yok eden Nazi lideri Adolf Hitler'in tek bir Yahudi'yi öldürmek istemediği ortaya çıktı.

Bu kişinin I. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in orduda komutanlığını yapan Ernst Hess adlı bir Yahudi olduğu belirlendi.

Olay yerel bir gazetenin Gestapo kayıtlarında bulduğu ve Hitler'in SS komutanı Heinrich Himmler tarafından kaleme alındığı belirlenen bir yazıyla ortaya çıktı.

Toplama kampına gönderilen 27 Ağustos 1940 tarihli yazıda Himmler, Yahudi Hess'in serbest bırakılmasını istiyordu.

Yazışmadan sonra Hess'in 86 yaşındaki torunu Ursula Hess'e ulaşan gazete olayı doğrulattı. Buna göre Hitler, I. Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi'ndeki Flanders bölgesinde komutanlığını yapan Hess'i çok seviyordu.

1914 ve 1916'da iki kez yaralanan 1890 doğumlu Ernst Moritz Hess, savaştan sonra ordudan ayrıldı. İkili savaştan sonra 1920'li ve 30'lu yıllarda da iki kez daha karşılaştı.

Hess, Protestan olarak vaftiz edilmesine karşın anne tarafından Yahudi idi. Bu yüzden Naziler tarafından “tam kan Yahudi olarak nitelenmiş ve 1935'te yargıç görevinden ayrılmaya zorlanmıştı.

1936 yılında Hitler'e dilekçe göndererek kurtarılmasını isteyen Hess, Yahudi olarak suçlanmasının kendisini için ölümden beter olduğunu söylemişti.

Hitler bu dilekçeden sonra Hess'in gaz odasına gönderilmesini engelledi. Hess bu tarihten kurtarıldığı tarihe kadar köle işçi olarak Auschwitz kampında tutulmuştu. Ancak bu ayrıcalık kız kardeşine tanınmamış ve o gaz odalarında katledilmişti.

Hess 14 Eylül 1983'te ölene kadar Almanya'da yaşadı.

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