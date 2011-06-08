-HİTLER'İN MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI NEW YORK (A.A) - 08.06.2011 - Adolf Hitler'in, antisemitik görüşleri hakkındaki ilk yazılı yorumlarını ihtiva ettiği düşünülen bir mektup ortaya çıkarıldı. Eylül 1919 tarihli mektup, Yahudi insan hakları kuruluşu Simon Wiesenthal Merkezi tarafından elde edildi. Haham Marvin Hier, merkezin mektubu özel bir koleksiyoncuya geçen ay 150 bin dolar ödeyerek satın aldığını söyledi. Hier, mektubun Alman ordusuna ait bir daktiloyla yazıldığını bildirdi. Mektupta, "Yahudi tehdidine" karşı güçlü bir hükümet gerektiği ve "Yahudilerin tamamen ortadan kaldırılması" görüşü dile getiriliyor.