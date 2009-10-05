Hitler'in Kavgam'ı mangayla anlatılıyor

Hitler’in görüşlerini açıkladığı “Kavgam” adlı kitabına Japon çizgi romanı manga bu kez Hitler'e hayat verdi. Yayınevinin kitabı basma gerekçesi, “Kavgam”ı herkesin bilmesi ama kimsenin okumaması...



Japon çizgi romanı manga, her türlü metni kendi dünyasına dahil ediyor... Manga adaptasyonu yapılan son kitap, Adolf Hitler’in “Kavgam”ı oldu. Hitler, çizgi dünyasına ilk kez konuk olmuyor. Karikatürlerin yanı sıra diktatörün illüstrasyonlu bir biyografisi de yayımlanmıştı. Çizgi romandaki fark ise “Kavgam”ın orijinal metninin kullanılması.



Biliniyor, okunmuyor



Kitap “Manga ile Öğrenmek” serisi içinde çıktı. Seride Kafka ve Goethe’nin eserleri de yer alıyor. Der Spiegel’e göre, Tokioter Yayınevi’nin kitabı basma gerekçesi şöyle: Herkesin adını bildiği halde kimsenin bu kitabı okumamış olması. Hitler’in kitapta hem annesine sarılıp ağladığı hem de soykırım kararı verdiği kareleri var.

